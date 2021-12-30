Нижний Новгород, , 18:26 — REGNUM На территории исправительной колоний №14 Нижегородской области загорелся свинарник. Человеческих жертв нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по региону 30 декабря.

Пожар

По данным ведомства, пожар начался в 6 утра, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

«Сейчас выясняются обстоятельства, причины и условия происшествия, а также уточняется материальный ущерб, нанесенный огнем. В пожаре никто не погиб и не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.