Элиста, , 18:26 — REGNUM Достроен дом для горожан, пострадавших от взрыва газа в доме №15 второго микрорайона Элисты. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

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«Уже сейчас новоселы регистрируют право собственности на новые квартиры. Мы постарались максимально повторить проект прежнего дома. Квадратура новых квартир соответствует прежнему жилью пострадавших, но выполнена с более современной планировкой», — написал Хасиков в Instagram.

При благоприятных погодных условиях прилегающая к дому территория будет благоустроена.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 176 млн рублей на строительство девятиэтажного жилого дома в Элисте.

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В июле 2021 года мировой суд вынес приговор жителю Элисты по делу о взрыве газа в многоквартирном жилом доме во втором микрорайоне столицы Калмыкии. В квартире мужчины произошла утечка газа, что привело к образованию взрывоопасной газовоздушной смеси. Хлопок произошёл при попытке закурить с помощью зажигалки. Суд назначил мужчине обязательные рабы сроком на 340 часов.

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