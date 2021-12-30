Марий Эл, 4 марта, 2003, 22:44 — ИА Регнум. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Марий Эл пока находится выше эпидемического порога. Как сообщает пресс-служба центра госсанэпиднадзора по Марий Эл, в республике болеет более 7 тысяч человек. Высокие уровни заболеваемости сохраняются в Волжском и Горномарийском районах, отмечает ИА REGNUM - МариNews. В эпидемический процесс "влились" Йошкар-Ола и Оршанский район, где пороги заболеваемости увеличились в 1,5 раза. В основном течение болезни средней степени тяжести, в 13% случаях заболевание протекало тяжело. Врачи советуют людям не переносить недуг "на ногах", а болеть дома и до полного выздоровления. Особо тяжелых последствий гриппа можно ожидать весной, в период традиционного для этого сезоны авитаминоза.