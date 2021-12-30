Москва, 30 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

Стороны создают Объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение внес в Госдуму на ратификацию президент РФ Владимир Путин.