Нижний Новгород, , 18:23 — REGNUM Лишь около 3% жителей Нижегородской области, вакцинированных от коронавируса, всё же заболели COVID-19, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцина © Наталья Диева

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В ведомстве подчёркивают, что столь невысокий показатель заболеваемости среди получивших прививку нижегородцев является нормой и соответствует средним по России значениям.

Также в нижегородском минздраве отмечают, что в областных организациях здравоохранения медицинскую помощь пациентам, у которых диагностировали коронавирус, оказывают вне зависимости от того, делали ли они прививку от COVID-19 или же нет.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время вакцинировались от коронавирусной инфекции свыше 1,7 миллиона человек. По официальным данным, коллективный иммунитет в регионе уже превышает 60%.