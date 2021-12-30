Москва, 30 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Роспотребнадзор безвозмездно передал Киргизии набор реагентов на проведение 10 тысяч исследований для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министерство иностранных дел республики сегодня, 30 декабря.

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования на COVID-19

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Отмечается, что киргизское посольство отправило подаренные Центральным научно-исследовательском институтом эпидемиологии России реагенты в столицу Киргизии в качестве дипломатического груза.

Киргизское внешнеполитическое ведомство поблагодарило Роспотребнадзор и НИИ Эпидемиологии за предоставленную гуманитарную помощь и одну из местных авиакомпаний за её бесплатную доставку из Москвы в Бишкек.