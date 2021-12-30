Москва, 30 декабря 2021, 18:20 — REGNUM Заразность штамма коронавируса «Омикрон» больше, чем у других штаммов COVID-19, в три-пять раз, заявила 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Она добавила, что, помимо этого, новый штамм быстрее проявляет себя: уже на третий-пятый день появляются первые симптомы. Попова добавила, что зарегистрированные в России вакцины от COVID-19 защищают от «Омикрона».
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