Бишкек, 30 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Акылбек Жапаров подписал постановление о введении временного запрета на экспорт лома, отходов и слитков черных металлов из Киргизии за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 20 декабря.

MichaelGaida Металлолом

Действовать ограничения на вывоз металлолома будут в течение шести месяцев, а постановление вступит в силу через 15 дней с момента опубликования.

Глава кабинета министров поручил министерству экономики и коммерции уведомить о них комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию.

А министерство иностранных дел премьер-министр обязал сообщить о введении запрета на экспорт металлолома Исполнительный комитет СНГ.

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