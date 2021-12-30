Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Республиканская партия с большой вероятностью поддержит кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, если тот захочет баллотироваться. Об этом 30 декабря сообщает Fox News.

Линдси Грэм

«Если, конечно, не случится что-то непредвиденное, то мы поддержим его номинацию, если он захочет. Республиканская партия ценит его. Порой мы не одобряем все, что он делает. Но с точки зрения консерваторов, он был самым успешным президентом со времен Рональда Рейгана», — сказал Грэм в эфире программы Hannity.

«Трамп займет Белый дом в 2024 году, если проведет дисциплинированную кампанию», — добавил политик.

Отметим, что в октябре издание The Hill сообщило, что большинство членов Республиканской партии в Сенате США выступают против выдвижения Дональда Трампа на выборы главы государства в 2024 году.

По данным газеты, большая часть республиканских законодателей надеется на то, что Трамп не станет заявлять о своем участии в выборах главы государства хотя бы до промежуточных выборов 2022 года.

Напомним, ранее The Hill опубликовало результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 13 сентября по 19 сентября. По данным исследования, 44% сторонников Республиканской партии хотят, чтобы в 2024 году Трамп принял участие в президентских выборах.