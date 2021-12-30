Ростов-на-Дону, , 18:06 — REGNUM Ростовский губернатор Василий Голубев оставил без ответа вопрос о смягчении мер по COVID-19 в торговых центрах. Спустя трое суток не было принято ни положительного, ни отрицательного решения, передаёт ИА REGNUM 30 декабря.

Вход в торговый центр Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«Данное предложение рассматривается оперативным штабом», — лишь уточнили в региональном пресс-центре.

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ИА REGNUM сообщало, что в ходе регионального оперштаба 27 декабря к донскому губернатору обратился генеральный директор ТРК «Горизонт» Дан Полонский, который заявил о сокращении потока посетителей торговых центров на 40−45%.

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