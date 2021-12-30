США, 30 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Один сотрудник полиции погиб и ещё один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Иллинойс, передаёт 30 декабря Fox News.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 29 декабря в мотеле Comfort Inn в Брэдли.

Подозреваемый в стрельбе скрылся с места преступления. Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить любую информацию о возможном местонахождении 25-летнего афроамериканца Дариуса Салливана, а также предупредила, что подозреваемый вооружён и опасен.

Отмечается, что в последний раз в данном районе офицер полиции был застрелен при исполнении служебных обязанностей в 1996 году.