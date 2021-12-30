30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили решение премьер-министра России подписать распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики с 2022 по 2025 год.

Тимур Кондратьев, , 23:33 — REGNUM Решение председателя правительства РФ Михаила Мишустина подписать распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики, состоящего из 112 пунктов, распределённых по 11 разделам, и рассчитанного на четыре года — с 2022 по 2025 год, стало поводом для дискуссии в интернете. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Пока мастодонты российской политики сталкиваются лбами, Мишустин тихой сапой прокладывает в России новую национальную политику. Аккуратно, скромно, без перегибов. Наверное, такой подход народ потом с большой теплотой вспоминать будет», — предполагает Лариса В.

Многие пользователи оказались рады тому, что российское правительство не забывает строить долгосрочные планы даже в условиях пандемии коронавируса. Но нашлись и те, кто со значительной долей скепсиса отнеслись к данной новости.

«Отлично! Планирование — это очень хорошо. Без чётких и ясных планов ничего большого, крупного и грандиозного построить не получится. Поэтому радостно слышать, что в условиях пандемии коронавируса правительство занимается не только насущными вещами, но и прорабатывает то, куда страна будет двигаться в будущем», — отмечает Николай С.

«В общем, ничего существенного не произойдёт. Знаем мы эти стратегии. Уже успели увидеть то, как реализовывались прошлые», — пишет Дмитрий Х.

«Ага, конечно. Можно даже не читать эти 112 пунктов, в 2025-м будет много анекдотов по поводу каждого из них. Вот тогда вся страна ознакомится с теми пунктами нацполитики, которые не реализуются», — указывает Сергей М.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что прежде чем строить долгосрочные планы, российскому правительству следовало бы сначала вернуть цены на продукты к адекватным значениям.

«Вы с ценами-то не можете бороться нормально, какая уж тут нацполитика? Не развалите там всё, хотя бы на этом спасибо вам скажем», — обращается Артём Б.

Часть людей и вовсе опасается любых инициатив со стороны власти, потому что уже многократно сталкивались с их негативными последствиями.

«План стратегии государственной нацполитики — это что? Просто я не понял, от этого плана людям будет хорошо или плохо? Зная нашу власть и проводимые ею внезапные реформы, опасаешься каких-либо глобальных инициатив с её стороны», — написал Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому народу много уже не надо, ему хочется, чтобы был стабильный и поступательный рост как российской экономики, так и самого государства в целом.

«России нужен стабильный рост! На стремительный рост мы уже давно не рассчитываем, а вот что-то систематически созидательное — как раз то, что требуется уставшему от потрясений российскому народу. Люди хотят знать, что завтра будет, по крайней мере, не хуже, чем вчера, потому что сегодня они не уверены, что завтра вообще наступит», — написал Алексей Н.

Граждане России Duma.gov.ru

Напомним, 29 декабря на сайте правительства Российской Федерации появилась информация о том, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики, состоящего из 112 пунктов, распределённых по 11 разделам, и рассчитанного на четыре года — с 2022 по 2025 год. План направлен на обеспечение равноправия граждан и реализацию их конституционных прав, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных отношений, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации.