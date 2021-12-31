Москва, , 21:58 — REGNUM Работу Московских центральных диаметров продлят в новогоднюю ночь, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Станция МЦД «Лобня» Пресс-служба мэра Москвы

В информации уточняется, что будет продлено время работы как первого, так и второго диаметра. В пресс-службе указали время отправления последних составов на маршруте. Поезда МЦД-1 из Одинцово и Лобни отправятся в путь после 3:00, поезда МЦД-2 из Нахабино и Подольска — после 2:00.

«Встречайте 2022 год, где захотите, и возвращайтесь домой в уютных поездах», — призвали в департаменте.