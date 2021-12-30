Москва, , 17:58 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Словетский (Валентин Преснов) опубликовал новый микстейп. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 30 декабря 2021 года.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Мини-альбом получил название Antishlyagger V и включил в себя сразу три новые композиции. Примечательно, что за инструментал на треке «Берегись», вошедшем в микстейп, ответственен другой популярный рэпер Big Baby Tape.

Сам Словетский заявил, что публикация этого проекта является подарком на Новый год для его слушателей.

Напомним, что Словетский начал музыкальную деятельность в 1999 году. За свою карьеру исполнитель успел выпустить более 10 различных студийных проектов.

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