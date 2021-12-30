Нижний Новгород, , 17:56 — REGNUM В ноябре текущего года Приволжский таможенный пост (центр электронного декларирования) Приволжской электронной таможни провел досмотр товара, ввезенного на территорию Евразийского экономического союза из Гонконга. В состав партии вошли игрушечные пулеметы, автоматы и наборы серии Military — всего 3048 штук, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Контрафактные автоматы Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Установлено, что 1344 единицы товара имеют внешний облик, сходный с изображениями товарного знака, принадлежащего компании АО «Концерн «Калашников». При московская компания — декларант в качестве лицензиата или уполномоченного импортера не поименована. Разрешение правообладателя на ввоз товаров, маркированных указанным товарным знаком, не представлено.

О представителя концерна получено заявление о том, что правообладатель не заключал лицензионные или иные договоры об использовании товарных знаков с фирмой-декларантом, а также заводами-изготовителями данных товаров на территории Китая.

В отношении московской компании возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

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