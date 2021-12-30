Москва, , 17:55 — REGNUM В результате проведенной экспертизы Басманный суд в Москве признал композицию «Мама, я не зигую» певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) плагиатом песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Информацию об этом сообщило радио «Комсомольская правда» 30 декабря 2021 года.

Певица Лиза Монеточка Елизавета Гырдымова

В рамках экспертизы был установлен факт заимствования исполнительницей более 32% материала из хита Костюшкина. Сама же Монеточка свою вину отрицает, утверждая, что ее работа является всего лишь пародией.

Напомним, что в июле 2021 года Стас Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате своей песни «Женщина, я не танцую». В качестве компенсации за незаконное заимствование артист потребовал 900 тыс. рублей.

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