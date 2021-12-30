Оренбург, 30 декабря 2021, 17:51 — REGNUM В Оренбурге назначен новый глава Южного округа. Об этом пишут СМИ.

Оренбург
Оренбург
Орен.Ру

По данным изданий, им стал Владимир Решетов, ранее занимавший ряд постов на муниципальной службе. При этом официального сообщения о его назначении нет. Но на портале администрации Оренбурга он уже указан в качестве действующего руководителя округа.

Исполнять эти обязанности Решетов будет как минимум до назначения нового главы Оренбурга. Оно состоится уже в первые месяцы 2022 года. Как сообщало ИА REGNUM, прежний мэр города Владимир Ильиных ушёл в Госдуму.