Оренбург, 30 декабря, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Оренбурге назначен новый глава Южного округа. Об этом пишут СМИ.

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По данным изданий, им стал Владимир Решетов, ранее занимавший ряд постов на муниципальной службе. При этом официального сообщения о его назначении нет. Но на портале администрации Оренбурга он уже указан в качестве действующего руководителя округа.

Исполнять эти обязанности Решетов будет как минимум до назначения нового главы Оренбурга. Оно состоится уже в первые месяцы 2022 года. Как сообщало ИА REGNUM, прежний мэр города Владимир Ильиных ушёл в Госдуму.