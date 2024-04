Москва, 30 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Сделка по приобретению премиального домена it.com международной компанией Intis Telecom стала, по оценкам экспертов, крупнейшим событием в IT-сфере 2021 года. Тысячи пользователей, отмечают специалисты, получили возможность зарегистрировать свой сайт на достойной площадке.

Сумма сделки составила 3,8 млн долларов, сообщил представитель компании-продавца брокер James Booth. Это, по его словам, самая крупная сделка года в данной сфере, по крайней мере, из объявленных публично. Продажа оформлена в рассрочку. Первоначальный взнос составил 1,5 миллиона долларов. Остальная сумма должна быть выплачена в течение трех лет.

Представителем покупателя выступал руководитель брокерского отдела Intis Telecom Igor Furdyk. Он же возглавляет отдел продаж новой службы регистрации доменов на it.com, которая открывает широкие перспективы для пользователей во всем мире. Это особенно важно сейчас, когда, по мнению экспертов, зона .com практически исчерпала себя, а оставшиеся свободные имена захвачены спекулянтами, которые готовы расстаться с ними только за очень большие деньги.

«Доменные имена в зоне .com являются стандартом для компаний особенно в сфере it-технологий, — пояснил предприниматель и доменный коллекционер Вячеслав Семенчук. — Иметь домен в зоне .com так же корректно, как и иметь собственную торговую марку. Проблема в том, что большинство имен уже занято и новым компаниям все труднее подобрать себе нормальное имя. Приходится придумывать конструкции из двух, а то и трех слов. Поэтому домены третьего уровня ***.it.com могут стать неплохой альтернативой для тех it-компаний, кто не смог вовремя занять нужное им имя в основной зоне».

У доменной зоны it.com имеется сразу несколько целевых аудиторий. Во-первых, в ней «зашит» географический указатель (Италия), во-вторых, это «нишевый» домен для IT-компаний. Кроме того, с его помощью можно прописать призыв к действию, например, rent.it.com, share.it.com и т.д.

При этом, подчеркивают в Intis Telecom, доменное имя получается универсальным, международным, а процесс регистрации — быстрым и удобным: для этого всего лишь нужно зайти на страницу it.com, придумать название и оплатить $49. Домен будет сразу же доступен для использования.

По словам руководителя компании AEServer.com ведущего доменного регистратора и поставщика IT-решений в ОАЭ Мунира Бадра, для пользователей доменов второго уровня особенно важно понимать, кто является оператором домена. В данном случае все надежно: Intis Telecom работает на IT-рынке уже много лет.

«В Intis Telecom относятся к этому проекту очень серьезно, об этом свидетельствуют такие действия как заявка на получение аккредитации в организации ICANN. Таким образом, оператор подтверждает, что он ознакомился и согласен с ведущими правилами управления и руководства по доменным именам», — считает Мунир Бадр. По его словам, с технической точки зрения, эта доменная зона готова конкурировать с другими, поскольку основана на едином интерфейсе EPP. А для конечных пользователей это означает, что владеть и управлять таким доменом будет столь же просто, как и любым другим доменом.

Компания «Интис Телеком» основана предпринимателем из Татарстана Андреем Инсаровым. В 2013 году она вышла на международный рынок. Штаб-квартира компании зарегистрирована в Великобритании. За последние годы Intis значительно расширила поле своей деятельности. Ей также принадлежит домен IT.UK. В 2021 г. компания активно скупала двухбуквенные .IT домены в других расширениях, в том числе .hn, .to, .ax, .sb, .uy, .tn, .by, kz, .ae и др. Планируется, что на всех указанных расширениях можно будет зарегистрировать доменное имя 3-го уровня.