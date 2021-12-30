Новосибирск, 30 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку информации о причинении вреда воспитаннику детского сада в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

(сс) pgbsimon Жестокое обращение с детьми

Напомним, что ранее доследственную проверку данной информации начал и СКР.

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Ведомства проверяют сообщение о том, что в детском саду №100 воспитатель жестоко обращалась с шестилетним ребёнком.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребёнка, об образовании, а также даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего вред малолетнему», — уточнили в ведомстве.