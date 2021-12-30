Москва, 30 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Закон о подаче исков в суд в электронном виде и о возможности удалённо участвовать в судебных заседаниях подписал 30 декабря президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно нововведению, граждане смогут принимать участие в судебных заседаниях в формате видеоконференции. Это будет возможно, если они заранее подадут соответствующее ходатайство и если при этом у суда будет соответствующая техническая возможность. Такое право получают как ответчики, так и истцы, а также другие причастные к процессу люди.

Этим законом вносятся необходимые изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, в Гражданский процессуальный кодекс и в Кодекс административного судопроизводства страны.

Кроме того, в суд в электронном виде (в том числе через «Госуслуги») теперь можно будет подавать исковое заявление, жалобу, представление и прочие документы. Поданные через «Госуслуги» или определённую Верховным судом систему документы могут быть подписаны простой электронной подписью.

Напомним, закон этот был принят Госдумой в третьем чтении 21 декабря, одобрение Совфеда получил 24 декабря.