Ростов-на-Дону, , 17:44 — REGNUM В Ростовской области на амбулаторном и стационарном лечении находятся 10 844 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 декабря.

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На лечении в ковидных госпиталях остаются 2 146 пациентов, из них 26 человек находятся в тяжёлом состоянии. Загрузка коечного фонда снизилась до 61,1%. Медицинскую помощь амбулаторно получают 8 698 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. В связи со снижением числа госпитализаций ковид-пациентов на Дону с 20 декабря возобновлено оказание плановой медицинской помощи в ряде территорий.

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