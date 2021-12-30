Тюмень, , 17:38 — REGNUM В Тюмени в новогодние праздники парковки будут бесплатными. Об этом сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Снег на парковке Алексей Колчин © ИА REGNUM

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С 31 декабря по 9 января включительно тюменцы смогут бесплатно пользоваться городскими парковками, в том числе и в центре города.

С 10 января все городские паркинги будут работать в обычном платном режиме, отмечают в мэрии Тюмени.