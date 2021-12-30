30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 23:33 — REGNUM Внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта «О гражданстве РФ», предусматривающего упрощенную процедуру получения гражданства для более чем 20 категориям лиц, а также замещающего отмену решений о приёме в гражданство РФ созданием института прекращения гражданства, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

"Всех, кто получает российское гражданство и паспорт Российской Федерации, следует к присяге приводить на верность России. Чтобы они не только правами пользовались и благами, но и про обязанности не забывали!» — считает Роман Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что политику Российской Федерации по вопросу выдачи гражданства стоило уже давно подкорректировать, чтобы те, кто желает стать гражданином России, не проходили все круги ада, чтобы достичь заветной цели.

«Правильное решение. Все русские, русскоговорящие и другие представители многонационального российского народа должны иметь возможность вернуться в свою большую семью!» — написал Валерий В.

Некоторые комментаторы отмечают, что России нужны квалифицированные граждане, получившие высшее образование, либо стремящиеся достичь таких высот. Поэтому стоит всё-таки установить некую планку, которой следует соответствовать, чтобы заслужить право стать российским гражданином, пишут граждане.

«В России дефицит квалифицированных людей. Одни менеджеры по продажам. Это я знаю не понаслышке. Поэтому иностранные специалисты нам ой как нужны! Но нужны ли нам не пойми кто по упрощённой схеме получения гражданства?» — задаётся вопросом Вячеслав А.

Российский паспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нужны квалифицированные молодые специалисты и образованные люди. И, конечно, всем русским, желающим вернуться на историческую Родину, должен быть дан зелёный свет», — пишет Андрей О.

Часть людей беспокоится, что вместо образованных иностранцев в Россию потянутся любители халявы и те, кто даже не собирается адаптироваться в российском обществе.

«Кто к нам приедет? Немцы? Французы? Итальянцы? Или же всё-таки жители менее благополучных стран, например из Средней Азии? Чем они будут полезны для Российской Федерации? Статистику по демографии помогут подправить нашим чиновникам? Народ России и так особо себе работу найти не может, социальных гарантий его лишают, а тут на голову ещё и толпа новоиспечённых граждан упадёт!» — возмущается Иван У.

Ряд пользователей указывает на то, что следовало бы даже ужесточить правила прохождения процедуры получения гражданства.

«Всё неправильно! Наоборот, надо ужесточать получение гражданства! Слишком много необразованных людей в Россию приехало и получило гражданство, в том числе и гастарбайтеров из стран Средней Азии!» — указывает Олег Б.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что более важным изменением здесь можно считать появление возможности лишить человека его российского гражданства, к примеру, за наркотики.

«Вводится такое понятие, как «Порядок прекращения гражданства», прошу заметить! Раньше невозможно было лишиться гражданства. В силу этого новоиспечённые российские граждане, даже если на следующий день после получения паспорта они кого-то убили, к примеру, оставались жить в России!» — напоминает Сергей М.

«Прекращение Российского гражданства — это очень важно и полезно, возможно, даже более важно, нежели упрощённое получение паспорта нашими людьми из-за рубежа», — поделилась своим мнением Алекса К.

Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ», в частности, расширяющий возможности получения гражданства страны в упрощенном порядке для более чем 20 категорий лиц.