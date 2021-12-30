Москва, 30 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. 30 декабря на официальном сайте московского «Локомотива» объявили, что клуб подписал новое соглашение с 35-летним финским фланговым защитником Борисом Ротенбергом. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В последний раз Борис Ротенберг выходил на поле 5 декабря 2018 года в матче Кубка России сезона 2018/19 с казанским «Рубином». В той же игре защитник получил тяжелую травму, от которой восстанавливался более полутора лет.

Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг планирует завершить профессиональную карьеру футболиста после того, как сыграет последний матч за «железнодорожников». До «Локомотива» Борис Ротенберг выступал за «Динамо», «Кубань», «Зенит», «Химки», «Олимпиакос», «Ростов», «Шинник», «Сатурн» и «Аланию».