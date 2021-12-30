Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Верховный суд США с просьбой прояснить, обязан ли Белый дом продолжать следовать миграционной политике времен экс-президента Дональда Трампа, в соответствии с которой мигранты из Мексики должны оставаться на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом 30 декабря сообщает Reuters.

Верховный суд США

Президент-демократ Байден попытался отменить политику своего предшественника-республиканца, неофициально известную как «остаться в Мексике», вскоре после вступления в должность в январе 2021 года. Однако это не удалось осуществить, поскольку штаты Техас и Миссури обратились в суд. В результате федеральный судья постановил, что политика прежней администрации должна быть продолжена. В начале декабря апелляционный суд также поддержал это решение.

Позднее администрация Байдена выпустила ещё один меморандум об отказе от миграционной политики его предшественника, но вновь потерпела поражение. Консервативно настроенный 5-й окружной апелляционный суд США отверг новый меморандум, заявив, что «недостаточно просто напечатать новый документ в формате Word и разместить его в интернете».

Теперь администрация Байдена обратилась в Верховный суд с вопросом, не ошибся ли апелляционный суд, заключив, что новый меморандум не имеет юридической силы.