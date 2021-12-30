Новосибирск, 30 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Ордынском районе Новосибирской области в эксплуатацию запустили первую ледовую переправу. Она связала сёла Спирино и Чингис, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Ледовая переправа

Общая протяжённость дороги в одну сторону — 1,8 км. Движение реверсивное и осуществляется в одну полосу. Ледовая дорога работает с 09:00 до 18:00 (время местное).

Спасатели напомнили, что проезд автомобилей по водным объектам вне официальных ледовых переправ запрещён законом.