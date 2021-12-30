Будапешт, 30 декабря 2021, 17:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запланировали встречу на начало февраля следующего года, сообщил 30 декабря глава МИД Венгрии на своей странице в Facebook.
По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, подготовка к этой встрече уже ведётся.
«Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведётся», — написал Сийярто.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин наградил главу МИД Венгрии Петера Сийярто российским орденом Дружбы.
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