Будапешт, 30 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запланировали встречу на начало февраля следующего года, сообщил 30 декабря глава МИД Венгрии на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Виктор Орбан

По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, подготовка к этой встрече уже ведётся.

«Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведётся», — написал Сийярто.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин наградил главу МИД Венгрии Петера Сийярто российским орденом Дружбы.