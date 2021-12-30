Москва, , 17:25 — REGNUM 18-летний воспитанник «Строгино» и ЦСКА Михаил Заботкин, выступающий на позиции атакующего полузащитника, проведет остаток сезона в испанском «Альбасете» на правах аренды.

ЦСКА

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает молодого футболиста в 50 тысяч евро. В текущем сезоне на счету полузащитника два забитых мяча и четыре результативные передачи в шестнадцати матчах молодежного первенства.

Московский ЦСКА, одержав девять побед и набрав тридцать очков, после восемнадцати туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что состав ЦСКА может пополнить атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс.