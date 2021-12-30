Боровск, Калужская область, 30 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Калужскими стражами правопорядка на возможную причастность к ранее совершенным преступлениям и правонарушениям проверено 85 граждан в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения, выявление и пресечение преступлений и правонарушений, в том числе в сфере миграции на территории Боровского района Калужской области. Об этом 30 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.мвд.рф Полицейская акция.

В ходе рейда усиленные наряды полиции осуществляли патрулирование улиц и иных мест массового пребывания граждан в городах Боровск, Балабаново и Ермолино. Обследовано три объекта, на которых осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане. Выявлено 12 нарушений иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации. Данные лица доставлены в территориальный орган внутренних дел для составления административных протоколов. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено два факта управления транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке, три случая нарушения правил применения ремней безопасности, два факта управления автомобилем лицами, не имеющим на это права. В отношении трех водителей составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора. Задокументировано два эпизода реализации товаров, имеющих признаки контрафактности. Из оборота изъято 138 единиц различной продукции и более тысячи пачек сигарет.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются. В мероприятии задействован личный состав областного аппарата УМВД России, территориального органа внутренних дел на районном уровне, сотрудники спецвзвода ДПС, отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Калуге, бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Калужской области.