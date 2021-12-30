Тюмень, , 17:23 — REGNUM Супруга обвиняемого в убийстве девятилетней Насти М. заявила о фальсификации уголовного дела в отношении её мужа тюменскими следователями. Якобы его заставили оговорить себя под пытками, сообщает ИА «ТюменьPRO».

Убийства

Жена обвиняемого Виталия Б. сообщила о своей встрече с мужем, которую ей организовала следователь СУ СКР по Тюменской области. Якобы, когда оперативники отвлеклись, Бережной рассказал жене, как его пытали током.

Кроме того, женщина обратила внимание, что Виталий с лёгкостью нёс под мышкой коробку, в которой по версии оперативников было вынесено из квартиры тело Насти М. Девочка весила 25 кг, отмечает супруга обвиняемого, тогда как Виталий из-за травмы спины не мог бы нести долго такую коробку два километра до озера.

«Я с самого начала не верила в то, что Виталий причастен к этому преступлению, так как в день исчезновения Насти М. я была с ним на связи по телефону весь день и он не был в состоянии опьянения, как утверждает следствие», — сообщает женщина.

Супруга обвиняемого записала видеообращении на имя председателя Следственного комитет России Александра Бастрыкина, Генерального прокурора Игоря Краснова и министра МВД Владимира Колокольцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя М. пропала 30 июня, а ее останки нашли 19 августа 2021 года. Подозреваемого в её убийстве выявили по ряду улик, в том числе и ДНК. Как отмечают в СКР, Виталий Б. признался в убийстве девочки под давлением улик. По факту убийства девятилетней Насти М. возбуждено и расследуется уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

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