Новосибирск, , 17:20 — REGNUM Пост новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры занял младший советник юстиции Владимир Картавенко. Он был назначен на должность приказом генерального прокурора Российской Федерации, сообщили в ведомстве.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Картавенко окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. В марте 2012 года был принят на службу в органы прокуратуры.

Уточняется, что он последовательно занимал должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Центрального административного округа Омска, заместителя Омского транспортного прокурора, замначальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.