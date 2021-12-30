Манчестер, Великобритания, , 17:19 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Бернли». Игра начнется в 23:15 по московскому времени.

Матч пропустит 28-летний центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба, который продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в начале ноября 2021 года в матче Лиги Чемпионов УЕФА с «Аталантой» (2:2).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с восемью победами и 28-ю очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Бернли», набрав одиннадцать очков, идет одиннадцатью строчками ниже.

Последний матч «Манчестер Юнайтед» с «Бернли» завершился уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 3:1.