Манчестер, Великобритания, 30 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Сегодня, 30 декабря, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Бернли». Игра начнется в 23:15 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Матч пропустит 28-летний центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба, который продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в начале ноября 2021 года в матче Лиги Чемпионов УЕФА с «Аталантой» (2:2).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с восемью победами и 28-ю очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Бернли», набрав одиннадцать очков, идет одиннадцатью строчками ниже.

Последний матч «Манчестер Юнайтед» с «Бернли» завершился уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 3:1.