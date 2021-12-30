Москва, , 17:20 — REGNUM Восемь человек, включая Виктора Шендеровича (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Марата Гельмана (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) добавлены в реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщили 30 декабря в пресс-службе Минюста РФ.

Ценное признание Виктора Шендеровича Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что решение добавить их в список принято на основании поступивших от уполномоченных органов государственной власти документов.

«В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — говорится в сообщении.

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