Москва, , 17:18 — REGNUM Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин стали гостями YouTube-шоу «Петя любит выпить». Выпуск с их участием доступен на канале «Петя Полосков» с 30 декабря.

Илья «Ильич» Прусикин Okras

В ролике исполнители рассказали о важных событиях 2021 года. Таюрская призналась, что одержала победу в YouTube-шоу «Крысиные бега» канала «КликКлак» — она выиграла 5 млн рублей. «Я их потратила за два дня. Дело в том, что у нас сейчас ремонт — я всё вложила в него», — говорит певица.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Софья Таюрская подтвердила слухи о романе с Ильёй Прусикиным. Многие пользователи Сети назвали певицу «разлучницей», так как ранее Прусикин развёлся с матерью своего сына, рэп-исполнительницей Ирой Смелой (известна как Tatarka).

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