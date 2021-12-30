Гамбург, Германия, 30 декабря 2021, 17:17 — REGNUM В одном из южных районов немецкого города Гамбурга неизвестный открыл огонь по людям на улице, сообщают 30 декабря местные СМИ.

Стрельба
Стрельба
Lisa Roe

По предварительным данным, ранены два человека.

Стрельба произошла у здания наркодиспансера в городском районе Харбург. Стрелявший успел скрыться, полиция начала его поиски.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции 23 иностранца задержаны за причастность к терроризму