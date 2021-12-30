Гамбург, Германия, 30 декабря 2021, 17:17 — REGNUM В одном из южных районов немецкого города Гамбурга неизвестный открыл огонь по людям на улице, сообщают 30 декабря местные СМИ.
По предварительным данным, ранены два человека.
Стрельба произошла у здания наркодиспансера в городском районе Харбург. Стрелявший успел скрыться, полиция начала его поиски.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Информация уточняется.
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