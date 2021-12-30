В Гамбурге неизвестный устроил стрельбу на улице, ранив двух человек
Гамбург, Германия, 30 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В одном из южных районов немецкого города Гамбурга неизвестный открыл огонь по людям на улице, сообщают 30 декабря местные СМИ.
Lisa Roe
Стрельба
По предварительным данным, ранены два человека.
Стрельба произошла у здания наркодиспансера в городском районе Харбург. Стрелявший успел скрыться, полиция начала его поиски.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Информация уточняется.