Гамбург, Германия, 30 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В одном из южных районов немецкого города Гамбурга неизвестный открыл огонь по людям на улице, сообщают 30 декабря местные СМИ.

Lisa Roe Стрельба

По предварительным данным, ранены два человека.

Стрельба произошла у здания наркодиспансера в городском районе Харбург. Стрелявший успел скрыться, полиция начала его поиски.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Информация уточняется.