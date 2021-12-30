Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Всем бывшим и оставшимся сотрудникам петербургского ОАО «Метрострой», который был признан банкротом, переведена зарплата за период сентября — декабря 2021 года в полном объеме, однако некоторые до сих пор не получили деньги на карты из-за технических сбоев в работе банков. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы» (МССС), в которое перешло большинство бывших сотрудников предприятия-банкрота.

Банковские карты Thomas Kohler

Как сообщила конкурсный управляющий ОАО «Метрострой» Светлана Судья, 30 декабря произведено перечисление заработной платы всем сотрудникам, в том числе уволенным, за сентябрь — декабрь 2021 года в полном объеме. В то же время, стали поступать обращения бывших сотрудников компании-банкрота о не поступлении (не полном поступлении) заработной платы. Как выяснилось, задержки связаны с длительной обработкой банковских процессов, а также техническими сбоями.

«В целях урегулирования указанных ситуаций, а также в случаях наличия разногласий о размере начислений, следует обращаться по телефону +79 117 763 030 — посредством СМС или WhatsApp для решения вопросов с каждым сотрудником в индивидуальном порядке в кратчайшие сроки», — уточнили в МССС.

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