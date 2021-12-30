Новосибирск, 30 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Новосибирске по сообщению о причинении телесных повреждений ребёнку в детском саду начата доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Жестокое обращение с детьми

Напомним, ранее в паблике «Типичный Октябрьский. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором женщина заявила, что воспитатели детского сада побили её ребёнка.

«На руках были кровоподтёки, царапины и синяки от пальцев, я была в шоке, — написала женщина. — Воспитатель свою вину признала, что подтверждает переписка и её попытки в десятом часу ночи прийти извиниться перед ребёнком. Травмы зафиксированы в больнице, сигнал был передан в полицию».

В СКР уточнили, что в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц детского сада.