Вена, 30 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 30 декабря московский «Спартак» объявил о трансфере 21-летнего атакующего флангового защитника «ВТГ Тироля» Леона Классена за 900 тысяч евро. Трансфер состоится 1 января 2022 года. Об этом сообщил немецкий интернет-портал transfermarkt.

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В текущем сезоне Леон Классен принял участие в семнадцати матчах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестью результативными передачами и получил три желтые карточки.

После восемнадцати туров внутреннего чемпионата «ВТГ Тироль», одержав лишь четыре победы и набрав девятнадцать очков, занимает десятое место в турнирной таблице лиги. В прошлом сезоне клуб вошел в шестерку лучших с «РБ Зальцбургом», «Рапидом», «Штурмом», ЛАСКом и «Вольфсбергом».