Туапсе, Краснодарский край, , 17:08 — REGNUM Один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоквартирном жилом доме днём 30 декабря. Об этом сообщили «Кубанские новости».

Пожар Http://76.mchs.gov.ru/

По официальным данным ГУ МЧС по региону, в 15:43диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании. По приезду спасателей на место было установлено, что возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на втором этаже на площади 30 кв.м. В 16:04 огонь был локализован, в 16:30 пожар ликвидировали.

Из дома были эвакуированы 24 человека. Известно об одном пострадавшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте в результате хлопка газа пострадали женщина и грудной ребёнок.