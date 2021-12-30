Пекин, 30 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Китай осуществил девятое по счёту успешное испытание ракеты-носителя «Тяньсин-1», которая позиционируется как прототип будущего космического транспортного корабля, сообщает 30 декабря компания-разработчик Space Transportation.

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Уточняется, что в ходе последнего испытания была проверена система отделения ступеней, собраны все необходимые данные и получены многоканальные изображения высокой чёткости.

«Разделение каждой ступени прошло штатно, полет завершился успехом», — сообщает Space Transportation.

В декабре 2021 года уже были проведены три тестовых полёта новой ракеты.

Напомним, речь идёт о проекте космического корабля, оснащённого крыльями, способного развивать скорость около 4300 км/ч и достигать максимальной высоты около 26,2 км над Землей.

Кроме того, разработка ракет-носителей «Тяньсин» проводится в рамках создания гиперзвуковых летательных аппаратов, в том числе для транспортировки пассажиров и полезной нагрузки.