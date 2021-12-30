Москва, , 17:06 — REGNUM Исполнитель Шура (Александр Медведев) стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с его участием доступен на канале Super с 30 декабря.

Шура Скриншот с YouTube

В интервью Шура рассказал о скандале с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, о проблемах с алкоголем, а также об одиночестве «Я хочу детей, но я не имею на это право, потому что был алкоголь, наркозависимость, была химиотерапия», — признался он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Шура перенёс операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая стал перерождаться в раковую опухоль. После этого артист сильно похудел.

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