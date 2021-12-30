Берлин, , 23:30 — REGNUM Работодатели Германии рассматривают возможность судебного иска против анонсированного правительством закона о повышении минимальной заработной платы до 12 евро. Об этом сообщает 30 декабря издание Spiegel.

«Наша проблема состоит в том, что мы не можем повысить заработную плату. То, что федеральное правительство намеревается сделать в настоящий момент, является грубым нарушением автономии предприятий», — заявил президент Ассоциации работодателей Райнер Дулгер.

Федеральный министр труда Хубертус Хайль (SPD) планирует представить закон об увеличении нижнего предела заработной платы до 12 евро в начале 2022 года. С 1 января минимальная заработная плата должна увеличиться с нынешних 9,60 евро до 9,82 евро, а с 1 июля — до 10,45 евро.

Дулгер раскритиковал предложенный закон, отметив, что гарантом минимальной заработной платы являются не политики, а комиссия по минимальной заработной плате.