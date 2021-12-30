Берлин, 30 декабря, 2021, 23:25 — ИА Регнум. В Германии за последние сути выявлено 42 770 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 30 декабря Институт Роберта Коха (RKI).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Сообщается также, что за сутки в стране скончались ещё 383 пациента с COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев достигло 111 602.

По данным института, средний уровень заболеваемости в стране за последние семь дней составил 207,4 случая на 100 000 жителей.

Особое внимание специалистов уделено всё более активно распространяющемуся в стране штамму коронавируса «Омикрон». По числу заразившихся новым вариантом вируса лидирует Гамбург, где зарегистрировано 1684 таких случая.