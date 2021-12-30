София, , 17:01 — REGNUM Победительницей в категории «Лучший спортсмен Болгарии-2021» в болгарском национальном конкурсе названа золотая медалистка Олимпийских игр в Токио Ивет Горанова, представляющая болгарскую школу каратэ. Об этом 30 декабря сообщает Болгарское национальное радио.

Каратэ Claus Michelfelder

Соответствующий опрос общественного мнения традиционно проводился среди 133 спортивных журналистов из 54 изданий Болгарии, а также около 1000 болельщиков по всей стране. Свои голоса за Горанову отдали 64% респондентов.

Горанова завоевала главную награду на Летних Олимпийских играх в Токио (2020−2021), золотую медаль на Европейских играх в Белоруссии (2019), а также высшие награды на выступлениях в Гвадалахаре (Испания), Мадриде и Париже.

«Лучший спортсмен года» в Болгарии является номинальным званием.