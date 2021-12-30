Лучшей спортсменкой Болгарии 2021 года признана Ивет Горанова
София, 30 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Победительницей в категории «Лучший спортсмен Болгарии-2021» в болгарском национальном конкурсе названа золотая медалистка Олимпийских игр в Токио Ивет Горанова, представляющая болгарскую школу каратэ. Об этом 30 декабря сообщает Болгарское национальное радио.
Соответствующий опрос общественного мнения традиционно проводился среди 133 спортивных журналистов из 54 изданий Болгарии, а также около 1000 болельщиков по всей стране. Свои голоса за Горанову отдали 64% респондентов.
Горанова завоевала главную награду на Летних Олимпийских играх в Токио (2020−2021), золотую медаль на Европейских играх в Белоруссии (2019), а также высшие награды на выступлениях в Гвадалахаре (Испания), Мадриде и Париже.
«Лучший спортсмен года» в Болгарии является номинальным званием.