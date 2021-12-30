Белгород, 30 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. С подарками на выписку к маме девочек-двойняшек приехали автоинспекторы в Белгороде. В начале декабря полицейские помогли доставить женщину в роддом, минуя заторы, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ Подарки от полицейских

К автоинспекторам во время патрулирования обратился взволнованный мужчина — он попал в дорожный затор на перекрёстке проспекта Ватутина и проезда Автомобилистов, а у его жены в автомобиле начались роды.

Врио командира взвода и старший инспектор ДПС старшие лейтенанты Николай Лысенко и Евгения Лысых оперативно сопроводили семью в роддом, в семье благополучно родились девочки-двойняшки. Мужчина поблагодарил полицейских в этот же день, а инспекторы приехали на выписку детей.

В подарок сотрудники ДПС привезли две автолюльки, цветы и детские игрушки.